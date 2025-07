Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Spoofing é o nome que se dá à falsificação do número de telefone (ou email, IP, etc.) para enganar a vítima, fazendo-se passar por entidades credíveis como bancos, empresas ou instituições públicas, com o objetivo de roubar dados pessoais, bancários ou induzir a transferências de dinheiro.

Segundo o Observador, em 2025, as queixas à Anacom mais do que duplicaram, face a 2024 e 75% dos casos foram registados no segundo trimestre de 2025. A Deco confirma um aumento das preocupações dos consumidores com este tipo de burla, cada vez mais pessoas são enganadas por chamadas com números aparentemente fiáveis.

Este tipo de prática resulta no roubo de acesso a contas bancárias, fotografias privadas, contactos. Há ainda casos frequentes de transferências feitas sob falsos pretextos, como investimentos.

O que recomendam as autoridades?

PSP : Não clicar em links suspeitos. Desconfiar de chamadas genéricas ou com pressão emocional. Não partilhar dados pessoais nas redes sociais. Bloquear chamadas indesejadas. Apresentar queixa, mesmo que a burla não tenha tido sucesso.

Deco : Não confiar apenas no número de telefone apresentado. Desligar e confirmar diretamente com a instituição alegadamente em contacto. Cautela com engenharia social e iliteracia digital que facilitam a burla. Alerta que a legislação atual é insuficiente e pede reformas urgentes.



A Anacom propôs ao Governo (em 2024) alterações à Lei das Comunicações Eletrónicas para permitir o combate ao uso abusivo de identificadores falsos.e a imposição de obrigações às operadoras para deteção e prevenção destas práticas.

Sabe-se ainda que muitas destas chamadas têm origem no estrangeiro e são difíceis de travar. A Anacom, PSP e Banco de Portugal estão a trabalhar em conjunto para mitigar o fenómeno e defendem barrar chamadas internacionais com identificador nacional falsificado.

O spoofing está a tornar-se uma das formas mais sofisticadas e perigosas de fraude digital em Portugal. Autoridades e entidades reguladoras querem legislação mais robusta, enquanto alertam os consumidores para redobrarem os cuidados com chamadas e mensagens, mesmo que aparentem vir de fontes fiáveis.