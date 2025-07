Depois de uns dias mais frescos, o calor volta em força. A partir desta segunda-feira, as temperaturas começam a subir e podem atingir os 40 graus em várias zonas do país, em especial no interior, no Alentejo, Vale do Tejo e Vale do Douro.

Segundo o IPMA, o tempo quente deverá prolongar-se até, pelo menos, à primeira quinzena de agosto.

A Direção-Geral da Saúde já deixou os conselhos de sempre, mas é importante relembrar.

1. Mantenha-se hidratado

Beber água ao longo do dia, mesmo sem sede, é essencial. É importante ter sempre uma garrafa de água por perto e incentivar os mais velhos e as crianças a fazerem o mesmo.

2. Evite o sol direto nas horas críticas.

A exposição solar entre as 11h e as 17h deve ser evitada. Se precisar de sair à rua, use chapéu de abas largas, óculos de sol com proteção UV e protetor solar com fator 30 ou superior. Sempre que possível, permaneça em locais com sombra.

3. Crie ambientes frescos em casa.

Durante o dia, mantenha as janelas fechadas e persianas corridas para impedir a entrada do calor. À noite, aproveite para ventilar a casa quando as temperaturas estiverem mais baixas. Se tiver ventoinha ou ar condicionado, use-os com moderação.

4. Adapte a alimentação.

Prefira refeições leves, ricas em frutas, legumes e alimentos com elevado teor de água, como sopas frias ou saladas. Evite refeições pesadas, pois aumentam a produção de calor interno.

5. Evite o esforço físico.

A prática de exercício ao ar livre deve ser evitada nas horas de maior calor. Se tiver de realizar tarefas físicas, escolha as primeiras horas da manhã ou o final do dia, quando as temperaturas são mais amenas.

6. Proteja os mais vulneráveis.

Crianças, idosos e doentes crónicos são os grupos mais sensíveis ao calor. Certifique-se de que estão hidratados, em ambientes frescos e acompanhados. No caso dos bebés, é importante oferecer líquidos com frequência e vesti-los com roupas leves.

7. Atenção redobrada com os animais.

Nunca deixe animais de estimação dentro de carros estacionados e certifique-se de que têm sempre água fresca disponível e acesso a sombra.

O verão está de volta em força. E a prevenção também deve estar.