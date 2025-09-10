O primeiro-ministro, Luís Montenegro, revelou esta quarta-feira ter conversado ao telefone com o presidente norte-americano Donald Trump, no âmbito das relações bilaterais e da aliança entre Portugal e os Estados Unidos.
Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Na rede social X (antigo Twitter), Montenegro sublinhou que ambos “veem muitas oportunidades para estreitar as ligações económicas, políticas e culturais” entre os dois países.
Durante a chamada, o líder do Governo português agradeceu ainda “a solidariedade” transmitida por Trump “a propósito da tragédia do Elevador da Glória”, em Lisboa.
O incidente com o elevador, que vitimou várias pessoas, tem gerado manifestações de pesar nacionais e internacionais, com Montenegro a destacar a importância desse gesto por parte do presidente norte-americano.
Comentários