Na rede social X (antigo Twitter), Montenegro sublinhou que ambos “veem muitas oportunidades para estreitar as ligações económicas, políticas e culturais” entre os dois países.

Durante a chamada, o líder do Governo português agradeceu ainda “a solidariedade” transmitida por Trump “a propósito da tragédia do Elevador da Glória”, em Lisboa.

O incidente com o elevador, que vitimou várias pessoas, tem gerado manifestações de pesar nacionais e internacionais, com Montenegro a destacar a importância desse gesto por parte do presidente norte-americano.