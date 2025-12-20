Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Tudo começou após a publicação de uma imagem nas redes sociais em que Dzafce aparece a puxar os cantos dos olhos, gesto amplamente considerado ofensivo por reforçar um estereótipo racista. A legenda da publicação fazia referência a um jantar com uma pessoa chinesa, o que intensificou ainda mais a reação pública internacional.

Os organizadores do concurso Miss Finlândia anunciaram a decisão de retirar o título à vencedora, citando a necessidade de tolerância zero face a atitudes discriminatórias. A coroa foi então entregue à segunda classificada, Tara Lehtonen, enquanto a organização apresentou desculpas à comunidade afetada pelo conteúdo.

Em resposta à escalada do caso, incluindo deputados finlandeses a replicar o gesto em apoio à ex-miss, o primeiro-ministro da Finlândia emitiu um pedido formal de desculpas às embaixadas do Japão, da China e da Coreia do Sul, reafirmando que o racismo e a discriminação não representam os valores do país.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.