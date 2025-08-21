Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Uma utente do lar da Misericórdia de Mirandela que estava internada, devido ao incêndio, no sábado, acabou por morrer, esta quinta-feira, no hospital, o que aumentou o número de vítimas para sete. A informação foi avançada pelo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Mirandela, Adérito Gomes, à Agência Lusa.

A idosa estava internada nos cuidados intensivos do hospital de Bragança, desde sábado, em estado grave, devido à inalação de fumo. Dias depois saiu dos cuidados intensivos, mas continuava internada na unidade hospitalar. Acabou por morrer esta noite.