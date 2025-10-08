Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“É um erro dos estudantes o foco nas propinas, porque as propinas não são o principal custo, e aquilo que nós temos de garantir é que os estudantes que não tenham condições económicas têm uma bolsa que suporta os custos do alojamento, do estudar e também das propinas, isso é que é importante”, afirmou o ministro em declarações aos jornalistas em Braga, à margem da sessão comemorativa dos 25 anos da Escola de Medicina da Universidade do Minho.

“Os estudantes têm todo o direito a manifestar-se, mas eu tenho-lhes dito que as propinas não são a questão mais importante do nosso sistema. Há muitas razões para injustiça, para desigualdade no ensino superior e no sistema educativo como um todo”, afirmou.

Os estudantes da Universidade do Minho convocaram para esta quarta-feira uma manifestação contra o aumento das propinas, reivindicando a gratuitidade do ensino superior, maior investimento público e reforço do alojamento estudantil e da ação social escolar.

O ministro considerou mesmo que “reduzir as propinas é que é aumentar a desigualdade em Portugal”. “Porque quem tem acesso aos cursos com maior empregabilidade são os estudantes das famílias dos estratos socioeconómicos mais favorecidos, e aqueles que não são têm ação social”, explicou.

Para o Governo, o caminho passa por reforçar a ação social, com um novo modelo que até dezembro estará concluído e estará a funcionar no próximo ano letivo.

“Nós vamos reforçar a ação social e, por isso, o foco do protesto, do meu ponto de vista, está errado, mas obviamente os alunos têm toda a legitimidade para protestar”, acrescentou.