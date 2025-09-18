Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O caso, inicialmente revelado pelo Expresso a 5 de setembro, surgiu após denúncias do reitor da Universidade do Porto, António de Sousa Pereira, que afirmou ter sofrido pressões externas para admitir 30 candidatos que não alcançaram a nota mínima exigida de 14 valores na prova de ingresso.

Segundo informações avançadas, esses estudantes chegaram a ser notificados da sua admissão sem que houvesse homologação por parte da reitoria, o que agravou a polémica.

Esta quarta-feira, o Senado Académico da Universidade do Porto reuniu-se à porta fechada para ouvir o reitor e o diretor da FMUP, Altamiro da Costa Pereira, sobre as circunstâncias em torno do processo e das alegadas irregularidades.

A investigação do Ministério Público procura agora esclarecer se houve ilegalidades na condução do concurso e na eventual tentativa de admissão dos 30 candidatos sem o cumprimento dos critérios definidos.

