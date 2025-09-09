Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As vítimas — oito mulheres e oito homens — tinham idades entre os 36 e os 82 anos. Entre elas encontravam-se cinco cidadãos portugueses, três do Reino Unido, duas da Coreia do Sul, duas do Canadá (uma com dupla nacionalidade canadiana e marroquina), bem como uma cidadã suíça, uma francesa, uma ucraniana e uma norte-americana.

Segundo o comunicado, o processo decorreu em estreita articulação entre o MP, a Polícia Judiciária, a Polícia de Segurança Pública e o INMLCF. A informação recolhida foi integrada no inquérito em curso, que está a ser conduzido pelo DIAP Regional de Lisboa e encontra-se em segredo de justiça.

O Ministério Público adiantou ainda que, no âmbito da investigação, já foi reunida extensa prova documental e material, tendo começado também a inquirição de testemunhas. As diligências prosseguem agora com perícias técnicas destinadas a apurar as causas do acidente, que provocou também dezenas de feridos.