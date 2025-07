Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O bilionário anunciou a criação do America Party, prometendo romper com o sistema político tradicional dos Estados Unidos. No entanto, analistas consideram improvável que este novo partido consiga alcançar impacto real.

Como surgiu este partido?

Elon Musk anunciou, no início de julho, a fundação de um novo partido político nos Estados Unidos, denominado America Party. A iniciativa surge num momento de forte polarização política no país e pretende apresentar-se como uma alternativa aos dois partidos dominantes – Democrata e Republicano.

A fundação do America Party terá nascido num curto espaço de tempo, alegadamente como consequência de um desentendimento público entre Elon Musk e Donald Trump. No entanto, muitos elementos parecem não ter sido devidamente planeados. O domínio americaparty.com já se encontrava registado por outra pessoa, que agora tenta vendê-lo por 6,9 milhões de dólares. Na rede social X, propriedade de Musk, o identificador @AmericaParty também já estava em uso, obrigando o novo partido a adoptar o nome @AmericaPartyX.

Quais os objetivos do America Party?

Musk apresentou os seus motivos de forma vaga. "Querem um novo partido político e tê-lo-ão! Quando se trata de levar o nosso país à falência com desperdício e corrupção, vivemos num sistema de partido único, não numa democracia. Hoje, o America Party é formado para vos devolver a liberdade", escreveu Musk na sua rede social.

Até agora, ainda não existe um programa político claro, nem manifesto, nem se sabe quais as propostas concretas do partido, para além da crítica ao aumento da dívida pública por parte dos Republicanos.

Musk também não especificou quais são as "leis controversas" que pretende contestar. Esta falta de direção levanta dúvidas sobre a seriedade e viabilidade do projeto.

O futuro passa por aqui?

Especialistas em ciência política manifestam ceticismo quanto ao sucesso do projeto, destacando as dificuldades históricas enfrentadas por terceiros partidos no sistema político norte-americano.

Segundo Bernard Tamas, professor de ciência política na Universidade Estatal de Valdosta e autor do livro The Demise and Rebirth of American Third Parties, as hipóteses de um novo partido conseguir representação no Congresso e exercer influência efetiva são escassas.

"Não se trata apenas do dinheiro que os Democratas e Republicanos têm. Eles detêm todos os recursos. Têm uma estrutura com 150 anos, políticos profissionais, consultores e empresas de publicidade a seu favor", afirmou o académico ao The Guardian.

Historicamente, poucos partidos alternativos conseguiram atingir o sucesso eleitoral nos Estados Unidos. O impacto mais notório das chamadas "terceiras forças" tem sido, sobretudo, o de pressionar os partidos principais a alterarem as suas políticas. "O papel dos terceiros partidos é causar perturbação. É picar como uma abelha. É causar dor", explicou Tamas, dando como exemplos o Partido Progressista do Wisconsin e o Partido Farmer-Labor do Minnesota, que conseguiram conquistas locais importantes em áreas como o apoio aos desempregados e a reforma bancária.

No entanto, o caso do America Party não parece seguir esse rumo. Tamas sublinha que há um espaço aberto para um partido alternativo, tendo em conta a crescente radicalização do Partido Republicano e a falta de oposição interna ao movimento ligado a Donald Trump. "Historicamente, é precisamente nestes momentos que surgem terceiros partidos. Mas não os substituem — pressionam-nos a recentrar-se e a responder às preocupações da população",explicou.

Para além das dificuldades estruturais, o America Party enfrenta outro obstáculo: a impopularidade crescente do seu fundador. Um inquérito recente revela que 60% dos norte-americanos têm uma opinião desfavorável sobre Elon Musk, contra apenas 32% de avaliações positivas.

Como é que Trump reagiu ao novo partido?

Donald Trump considerou "ridícula" a criação de um novo partido pelo CEO da Tesla, Elon Musk.

"Sempre foi um sistema bipartidário, acho que criar um terceiro partido apenas contribui para a confusão. Terceiros partidos nunca funcionaram. Podemos divertir-nos com isso, mas acho ridículo", acentuou.

Mais tarde, na plataforma Truth Social, Trump disse que Musk saiu "dos carris" e tornou-se "um desastre" nas últimas cinco semanas. Afirmou que a criação de um terceiro partido causaria "uma disrupção total e caos".