O comité adiou a análise porque precisa de tempo para que seja feita uma "revisão mais aprofundada" da proposta de Portugal.

"São necessários mais estudos e mais trabalho de campo, o que poderá até levar Portugal a apresentar uma nova candidatura", foi explicado à agência espanhola EFE.

As obras em causa são o edifício da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, o Museu de Serralves e o Bairro da Bouça, no Porto, a Piscina das Marés e a Casa de Chá da Boa Nova, em Matosinhos, o Pavilhão de Portugal, em Lisboa, a Igreja do Marco de Canavezes e a Casa Alves Costa, em Caminha.