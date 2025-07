Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo noticiado pelo jornal espanhol El País, duas pessoas estão desaparecidas na sequência do transbordo do rio Foix, no município catalão de Cubelles, entre Barcelona e Tarragona. Os bombeiros estão a realizar buscas desde o final da tarde deste sábado, depois de uma forte chuvada ter provocado a subida repentina do nível da água.

A conselheira do Interior da Generalitat, Núria Parlon, confirmou que as duas pessoas terão sido levadas pela corrente durante a enxurrada. O município de Cubelles já tinha emitido alertas à população para evitar os leitos dos rios, face ao risco de transbordo da barragem do Foix. Contudo, a situação agravou-se rapidamente, precisamente no momento em que as autoridades meteorológicas começavam a baixar os níveis de alerta na região.

A Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) retirou os avisos por chuvas intensas em toda a Península Ibérica, embora mantenha o aviso amarelo nas Ilhas Baleares devido a previsão de precipitação e trovoadas. As regiões mais afetadas pelo temporal foram a Catalunha e Aragão, onde anteriormente estiveram em vigor alertas vermelhos, depois reduzidos para laranja ao longo do dia.

O serviço ferroviário também sofreu perturbações de grande escala. A ligação de alta velocidade (AVE) entre Barcelona e Madrid foi suspensa durante a tarde de sábado, mas começou a ser restabelecida a partir das 19h00.

Na estação de Barcelona-Sants, viveu-se um cenário de caos, com centenas de passageiros à procura de informações após o cancelamento de todos os comboios regionais, suburbanos, de média e longa distância. As longas filas e o ambiente de frustração dominaram o final da tarde.

O presidente da Generalitat, Salvador Illa, reuniu o seu Comité de Crise para acompanhar em tempo real a evolução do temporal. Chegou mesmo a ser ativado o sistema de envio de mensagens de emergência para telemóveis, pedindo à população para evitar deslocações e atividades ao ar livre.

O impacto do temporal fez-se sentir em diversos pontos da Catalunha. Em Vilafranca del Penedès, houve inundações e falhas de fornecimento elétrico. O Hospital Comarcal teve de encerrar e os serviços de urgência foram desviados para outra unidade na região do Garraf. O festival Acampada Jove, na mesma zona, foi parcialmente evacuado e os participantes foram alojados provisoriamente num pavilhão desportivo. Em Barcelona, o festival Cruïlla adiou a sua abertura por motivos de segurança e, em Sant Feliu de Guíxols, foi cancelado o concerto da banda Europe, no âmbito do festival Porta Ferrada.

Noutras regiões de Espanha, como Aragão, os efeitos da depressão atmosférica também foram severos. Em Tarazona, várias lojas ficaram inundadas e os bombeiros continuavam, na manhã deste sábado, a remover água de garagens com dezenas de veículos afetados.