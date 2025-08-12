Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Expresso, o músico está de férias por terras lusitanas, onde celebrou o seu 82.º aniversário a 26 de julho. Jantou no restaurante ÀCosta, de Olivier da Costa, e a Relações Públicas e Event Manager dos restaurantes, Mariya Viktorivna, partilhou na rede social uma foto ao lado do cantor.

Parece que a capital portuguesa não foi o único destino do músico britânico. A PSP de Coimbra partilhou uma foto com a estrela da banda Rolling Stone no seu perfil de Facebook.

Esta não é a primeira vez que Mick Jagger pisa solo coimbrense. Em 2003, inaugurou o Estádio Cidade de Coimbra, a 27 de setembro, com a The Licks Tour.

Como o 24notícias partilhou, os 14 concertos previstos na digressão europeia dos Rolling Stones, a Hackney Diamonds Tour, que incluía uma passagem por Lisboa, a 20 de maio, foram cancelados.