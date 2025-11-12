Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Metropolitano de Lisboa informa, através da rede social X, que a circulação da linha vermelha já está com circulação normalizada.

Como foi avançado pelo 24notícias, a linha esteve parada desde as 15h20 devido a um"incidente com passageiro" que se encontrava inanimado a aguardar a chegada dos serviços de emergência.

O 24notícias, soube, entretanto por um dos passageiros que prestou auxílio à vítima que se tratou de um ataque epilético que deixou uma passageira inconsciente. O comboio foi imeditamente parado e o INEM chamado, contudo demorou "mais de uma hora e dez minutos a chegar porque veio da Margem Sul".

O incidente aconteceu na estação da Bela Vista e enquanto se esperava pela ambulância a polícia "muito pressionada pelos atrasos" decidiu retirar a passageira para a estação.

A linha vermelha é o principal transporte para o Web Summit, com os participantes a chegar através da estação do Oriente.

