Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A informação foi transmitida pela empresa de transportes o Metropolitano de Lisboa.
Em causa está um "incidente com passageiro".
O metro de Lisboa sublinha que o tempo de reposição "poderá ser superior a 15 minutos".
A linha está parada desde as 15h25.
Sublinha-se que a linha vermelha é o principal transporte para o Web Summit com os participantes a chegar através da estação do Oriente.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários