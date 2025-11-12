Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A informação foi transmitida pela empresa de transportes o Metropolitano de Lisboa.

Em causa está um "incidente com passageiro".

O metro de Lisboa sublinha que o tempo de reposição "poderá ser superior a 15 minutos".

A linha está parada desde as 15h25.

Sublinha-se que a linha vermelha é o principal transporte para o Web Summit com os participantes a chegar através da estação do Oriente.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.