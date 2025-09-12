Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante os primeiros seis meses do ano, a PSP efetuou 66 detenções relacionadas com este tipo de criminalidade, número idêntico ao registado em 2024.

Segundo a polícia, o furto em interior de residência continua a ser uma das suas prioridades de prevenção e investigação, dado o impacto que tem na sensação de segurança da população. "Para além de lesar o património, origina no proprietário/usufrutuário um sentimento de violação da sua privacidade", refere a PSP em comunicado.

O Serious And Organised Crime Threat Assessment (SOCTA) 2025, da Europol, destaca o papel crescente de grupos organizados e itinerantes neste tipo de crimes, que atravessam regiões e países para atacar sobretudo moradias e apartamentos, recorrendo a métodos como arrombamento de portas e janelas, escalamento ou utilização de chaves falsas.

Apesar da descida registada, a PSP sublinha a necessidade de manter cuidados redobrados e deixa alguns conselhos à população:

Fechar e trancar devidamente a porta da habitação sempre que se sair de casa;

Ao sair do prédio garantir sempre que a porta de acesso ao edifício fica devidamente fechada;

Ter igualmente atenção a portas ou portões de acesso às garagens dos condomínios e à importância de permanecerem devidamente fechadas, sobretudo se se tratar de portas e portões exteriores;

Manter alguma roupa estendida ou recorrer a algum tipo de iluminação de presença que permita dar a entender que possa estar algum morador no interior da residência;

Não divulgar nas redes sociais as rotinas diárias, bem como os períodos de ausência de casa;

Não ter em casa grandes quantias de dinheiro e manter as joias guardadas em cofres;

Anotar dados sobre pessoas ou veículos suspeitos na sua rua e transmitir essas informações à PSP.

A polícia apela ainda a que qualquer situação suspeita seja comunicada de imediato, lembrando que a rapidez na denúncia pode ser determinante para identificar os autores.