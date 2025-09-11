A Polícia Judiciária (PJ) revelou hoje que na Guarda um jovem de 16 anos foi detido em flagrante detido por fortes suspeitas da prática de crimes de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças.
"A investigação iniciou-se após uma queixa efetuada pela mãe de uma das vítimas. De imediato a PJ desenvolveu diligências investigatórias que comprovaram que, reiteradamente, o suspeito acedia e detinha conteúdos de pornografia infantil em suporte informático", explicou a PJ em comunicado.
"Na sua posse foram encontrados cerca de duas centenas de filmes e fotografias de crianças e menores de idade, sendo, pelo menos, um produzido pelo próprio", pode-se ler ainda no comunicado.
Assim sendo, o processo transitará para o Tribunal de Família e Menores.
