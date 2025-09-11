"A investigação iniciou-se após uma queixa efetuada pela mãe de uma das vítimas. De imediato a PJ desenvolveu diligências investigatórias que comprovaram que, reiteradamente, o suspeito acedia e detinha conteúdos de pornografia infantil em suporte informático", explicou a PJ em comunicado.

"Na sua posse foram encontrados cerca de duas centenas de filmes e fotografias de crianças e menores de idade, sendo, pelo menos, um produzido pelo próprio", pode-se ler ainda no comunicado.

Assim sendo, o processo transitará para o Tribunal de Família e Menores.