Um tiroteio perto de um dos seus pontos de fornecimento, no fim-de-semana, obrigou à ONG Médicos Sem Fronteiras suspender a distribuição de água potável em Gaza. A MSF salienta que "ninguém deveria ter de arriscar a vida para obter água".

"Não podemos aceitar o risco de que os nossos pontos de distribuição de água em camiões se tornem locais de massacre. Devido a este incidente violento, a distribuição de água foi imediatamente suspensa para proteger o pessoal e as comunidades, o que reduziu ainda mais a sua já limitada disponibilidade", afirmou a responsável pelos projetos da ONG nos territórios palestinianos ocupados, Helen Ottens-Paterson.