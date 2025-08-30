Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Fórum Socialismo, organizado pelo Bloco de Esquerda e pelo The Left, contará com mais de 70 oradores em 48 sessões, incluindo dirigentes internacionais como representantes do Podemos e da France Insoumise, bem como Thiago Ávila, coordenador da Flotilha da Liberdade para Gaza.

A sessão de Marta Temido insere-se numa edição marcada pelo debate sobre a situação internacional, as respostas da esquerda face às políticas conservadoras e a defesa dos direitos sociais e laborais. Outros painéis abordarão temas como o trumpismo e as suas ramificações internacionais, a história jurídica da ONU, os direitos laborais, a segurança, o direito ao aborto e a questão das pensões.

O Fórum também terá uma forte componente cultural, com debates sobre cinema, música e identidade, incluindo sessões dedicadas ao punk português e à representação do tradicional na cultura pop.

Marta Temido, que ganhou destaque nacional pelo seu papel na gestão da pandemia em Portugal, traz ao Fórum a sua experiência política e técnica para analisar o futuro da União Europeia num momento de forte polarização política e desafios económicos e sociais. A sessão promete ser um dos momentos centrais do evento, refletindo a importância de envolver figuras da política portuguesa em debates internacionais e progressistas.

O encerramento do Fórum será feito pela coordenadora nacional do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, no domingo.

As inscrições são feitas online.