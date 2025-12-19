Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a SIC Notícias, cerca de dois terços dos nomes nessa lista dizem respeito a conferências feitas por Marques Mendes nos últimos anos, quando não exercia qualquer cargo público.

O Observador revelou hoje que Marques Mendes foi alvo de uma denúncia enviada para a Procuradoria-Geral da República e para a Autoridade Tributária. A PGR confirmou ao Expresso que recebeu a denúncia anónima sobre a empresa familiar de Marques Mendes, mas não viu “facto concreto suscetível de crime”.

Em causa estão "centenas de milhares de euros" que o ex-comentador político terá recebido de uma construtora de Famalicão sem qualquer contrato e sem que os serviços tenham sido efetivamente prestados.

Marques Mendes negou qualquer irregularidade, tendo afirmado ao mesmo órgão de comunicação que “a afirmação de ter recebido valores sem contrato é falsa e completamente desprovida de sentido.”

Numa lista enviada à agência Lusa pela candidatura, surgem como clientes da LS2MM, Lda., no âmbito da consultoria estratégica, a Alberto Couto Alves, SGPS, SA; a Associação Portuguesa dos Industriais de Engenharia Energética (APIEE); a Atrys Portugal Centro Médico Avançado, SA; a Denominador Comum – Consultoria de Negócios, SA; e a Painhas, SA.

Constam ainda da lista várias entidades para as quais Marques Mendes realizou conferências, incluindo associações empresariais e empresas das áreas da comunicação, indústria, mediação imobiliária, tecnologia e marketing. Entre elas estão a ARP – Associação Rodoviária de Transportes Pesados de Passageiros, a associação de Restaurantes McDonald’s, a CBRE, a Cimpor – Serviços, SA, a GS1 Portugal, a Primavera – Business Software Solutions, SA, a Tabaqueira II, SA, entre outras.

A SIC – Sociedade Independente de Comunicação, SA, surge igualmente na listagem, no âmbito do espaço de comentário político que Marques Mendes manteve, bem como a Medipress SC Jornalística e Editorial, Lda., relativamente a artigos de opinião

Além da lista, Marques Mendes lança o desafio aos outros candidatos a fazerem o mesmo e apresentarem todos os clientes e empresas de que possam ser proprietários ou com quem tenham tido relações no passado.

*notícia atualizada às 15h00

