Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ninguém nascido a partir de 2007 poderá fumar cigarros nas Maldivas a partir de hoje, de acordo com uma norma do Ministério da Saúde local.

O objetivo, de acordo com o governo, é “proteger a saúde pública e promover uma geração livre do tabaco”. O texto aprovado determina que pessoas nascidas em ou após dia 1 de janeiro de 2007 não podem adquirir, consumir ou ser alvo de venda de cigarros ou produtos derivados.

Esta medida vale também para os milhões de turistas que visitam as Maldivas anualmente. A partir de agora, comerciantes e hotéis devem verificar a idade dos clientes antes de vender qualquer item que contenha tabaco.

A proposta foi apresentada no início do ano pelo presidente Mohamed Muizzu.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.