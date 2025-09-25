Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quinta-feira mais de 20 concelhos dos distritos da Guarda, Viseu, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco e Portalegre em perigo máximo de incêndio rural.

Também vários concelhos do interior norte, centro e Algarve estão em perigo muito elevado.

O risco de incêndio, calculado a partir de fatores como temperatura, humidade, vento e precipitação, varia entre cinco níveis, de reduzido a máximo.

Para hoje, o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo, vento fraco, ligeira subida da temperatura máxima no interior norte e centro e descida no Algarve. As mínimas vão variar entre 6 graus em Bragança e 17 em Lisboa e Portalegre, enquanto as máximas deverão oscilar entre 22 na Guarda e 31 em Évora.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.