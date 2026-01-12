Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O céu deverá manter-se muito nublado ao longo do dia, com períodos de chuva fraca na maior parte do território, tornando-se persistente e por vezes forte no Minho no final da tarde. Nos pontos mais altos da Serra da Estrela, existe ainda a possibilidade de queda de neve.

O vento soprará do quadrante sul, fraco a moderado, mas poderá atingir intensidade forte no litoral oeste e nas terras altas. No Minho, estão previstas rajadas que podem chegar aos 75 km/h junto à costa e até 90 km/h nas zonas montanhosas, sobretudo no Norte e Centro do país.

Durante a manhã, poderá formar-se neblina ou nevoeiro, especialmente no interior da região Sul. As temperaturas mínimas deverão registar uma ligeira subida.

Na Grande Lisboa, o céu estará muito nublado, com períodos de chuva fraca mais frequentes no final do dia. O vento deverá intensificar-se junto à faixa costeira a partir da tarde, com rajadas até 65 km/h. Também na área do Grande Porto são esperados períodos de chuva fraca, que poderão ganhar intensidade ao final do dia, acompanhados de vento moderado a forte.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental a norte do Cabo Raso, as ondas poderão atingir entre 2,5 e 3,5 metros. A sul do Cabo Raso, a ondulação aumentará gradualmente ao longo do dia. Na costa sul, as ondas deverão crescer para 1 a 1,5 metros a partir da tarde. A temperatura da água do mar oscilará entre os 14ºC e os 16ºC.

