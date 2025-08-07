Além de uma morte - uma mulher com cerca de 60 anos que recusou deixar a sua casa em Saint Laurent de la Cabrerisse na noite de terça para quarta-feira -, há duas pessoas gravemente feridas que ainda estão hospitalizadas. Entre os bombeiros, há um total de 11 feridos, de acordo com as autoridades.
O presidente do município, Christian Pouget, explicou que o incêndio não seria "declarado extinto durante vários dias", por ainda haver "muito trabalho a fazer". O autarca estimou que se perderam cerca de "800 a 900 hectares" de vinha e que cerca de duas mil pessoas foram retiradas de suas casas, sendo que ainda não podem regressar ao local.
O primeiro-ministro francês, François Bayrou considerou o incêndio como uma "catástrofe de escala sem precedentes", afirmando que o incidente estava "ligado ao aquecimento global e à seca".
