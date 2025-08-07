O presidente do município, Christian Pouget, explicou que o incêndio não seria "declarado extinto durante vários dias", por ainda haver "muito trabalho a fazer". O autarca estimou que se perderam cerca de "800 a 900 hectares" de vinha e que cerca de duas mil pessoas foram retiradas de suas casas, sendo que ainda não podem regressar ao local.

Hoje de manhã, duas mil casas ainda estavam sem energia, de acordo com a operadora de rede elétrica Enedis à AFP: "Precisamos primeiro de proteger a rede elétrica, cujos postes arderam", explicou o autarca. A prioridade imediata, segundo as autoridades, "é garantir a continuidade dos serviços essenciais", como o acesso a água e a redes de telecomunicações.

O primeiro-ministro francês, François Bayrou considerou o incêndio como uma "catástrofe de escala sem precedentes", afirmando que o incidente estava "ligado ao aquecimento global e à seca".