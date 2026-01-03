Casal chegou ao Aeroporto Stewart, no norte da cidade de Nova Iorque, segundo avança a imprensa internacional.
O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a mulher já chegaram a Nova Iorque, depois de terem sido capturados pelos Estados Unidos em Caracas, na madrugada deste sábado.
O casal chegou ao Aeroporto Stewart, no norte da cidade de Nova Iorque, segundo informou a CBS News.
