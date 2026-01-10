Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A série, criada por Phil Rosenthal, conta com nove temporadas e conquistou 15 Emmys, incluindo Melhor Série de Comédia em 2003 e 2005. O elenco também foi várias vezes premiado, destacando-se Ray Romano e Patricia Heaton.

“Everybody Loves Raymond” estreia no STAR Comedy na segunda-feira, 12 de janeiro, às 21h25, com episódio duplo, e será emitida de segunda a sexta-feira, sempre em episódio duplo. A série que apaixonou os espectadores há 30 anos, teve um regresso inesperado em 2025 com um especial de 30.º aniversário de Everybody Loves Raymond.

Também quer dizer "Acho Que Vais Gostar Disto"? Pode subscrever aqui a newsletter Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as terças e sextas-feiras oferece as melhores recomendações de coisas para ver, ouvir, ler e fazer.

O especial, que ainda não se sabe se chegará a Portugal, celebrou quase três décadas desde a estreia da série em 13 de setembro de 1996. Exibido originalmente a 24 de novembro de 2025 na CBS, com transmissão em streaming no Paramount+, o especial teve 90 minutos de duração e reuniu o criador Phil Rosenthal e grande parte do elenco original, incluindo Ray Romano, Patricia Heaton, Brad Garrett, Monica Horan e os irmãos Madylin e Sullivan Sweeten.

O set original do apartamento de Ray e Debra foi recriado com atenção aos mínimos detalhes, preservando apenas o sofá original, e a gravação aconteceu perante uma audiência ao vivo, proporcionando uma experiência nostálgica e emocional, descrita por Patricia Heaton como tendo uma sensação de “Twilight Zone” e por Romano como “emocional e surreal”. Após a exibição, o cenário foi levado para o Long Island Music and Entertainment Hall of Fame, permitindo que os fãs pudessem reviver o lar dos Barone publicamente.

Ray Romano e Phil Rosenthal enfatizaram desde o início que o especial era uma reunião, não um reboot, principalmente porque três membros essenciais do elenco – Peter Boyle, Doris Roberts e Sawyer Sweeten – estavam ausentes. O especial foi espontâneo, sem guiões, usando apenas tópicos-guia para conversas e sessões de perguntas e respostas com o público. Durante o evento, foram homenageados os falecidos Peter Boyle e Doris Roberts, assim como Sawyer Sweeten, irmão gémeo de Sullivan, que morreu por suicídio em 2015. Madylin e Sullivan Sweeten compartilharam lembranças do irmão, destacando a importância da prevenção do suicídio, e a família Sweeten continua a colaborar com a National Suicide Prevention Hotline, arrecadando fundos em memória de Sawyer.

Como ajudar alguém em risco? A comunidade pode ter um papel relevante na prevenção do suicídio. É importante ter a consciência de que a maior parte das pessoas que se suicidaram avisaram antes e que, portanto, nunca deveremos menorizar um aviso de suicídio. Todas as pessoas que tenham ideias de suicídio devem procurar apoio imediato e a família deve lutar por esse apoio. Recorde-se a necessidade de tratar a depressão, que é uma doença e não um estado de espírito — e é tratável. Existe uma urgência de psiquiatria com atendimento imediato em muitos locais e que em todos os distritos há um serviço de psiquiatria com consultas. Caso tenha pensamentos suicidas ou conheça alguém que revela sinais de alarme, fale com o médico assistente. Se sentir que os impulsos estão fora de controlo, ligue 112. Outros contactos: SOS Voz Amiga

Lisboa (atendimento das 16 às 24h) 21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 SOS Telefone Amigo

Coimbra

239 72 10 10 SOS Estudante

Coimbra

808 200 204 Escutar - Voz de Apoio

Gaia

22 550 60 70 Telefone da Amizade

Porto

22 832 35 35 A Nossa Âncora

Sintra

219 105 750

219 105 755 Departamento de Psiquiatria de Braga

Braga

253 676 055 Brochura do INEM

Ler aqui.

O especial também trouxe momentos divertidos e recordações de episódios icónicos, incluindo a famosa brincadeira do “Fruit of the Month” e a cena final da série. Durante a sessão de perguntas com o público, Brad Garrett recriou espontaneamente a famosa dança de Robert, e Romano recordou acidentes de filmagem, como a cena da mosca no episódio “She’s the One”, em que, conta, quase desmaiou ao gritar com Brad Garrett, e outro episódio em que cortou o dedo com queijo, precisando de pontos, mas voltou às gravações apenas duas horas depois.

Os bloopers mostraram Romano a improvisar piadas, como acontecia frequentemente na série. O elenco também revelou os seus episódios favoritos, incluindo “Talk To Your Daughter” e “Bad Moon Rising” de Romano, “Baggage” de Patricia Heaton, “Lucky Suit” de Brad Garrett, “Pat’s Secret” de Horan, “Marie’s Statue” de Madylin e o final da série, escolhido por Sullivan Sweeten. Linhas icónicas, como “What did you do?” de Debra e “You tricky, tricky white boy” de Ray, foram destacadas, assim como frases memoráveis de Rosenthal e de Frank Barone.

A escolha do elenco original foi lembrada com carinho durante o reencontro. Patricia Heaton conseguiu o papel de Debra Barone ao beijar Ray Romano de verdade durante a audição, gesto decisivo para se destacar entre mais de 200 candidatas. Doris Roberts foi escolhida para Marie Barone após superar mais de 100 atrizes na cena “Fruit of the Month”, enquanto Brad Garrett surpreendeu pela altura e personalidade, e Monica Horan foi indicada por um escritor do show.

Série de culto?

Nos anos 90 havia milhares de pessoas que se identificavam com a série, que agora pode ser revista no Star Comedy, exatamente porque se baseou grande parte das suas histórias em experiências reais de Ray Romano, Phil Rosenthal e dos escritores, com personagens inspirados em familiares reais, como Marie, inspirada na mãe de Phil Rosenthal, e Robert, baseado no irmão de Romano. Episódios como “The Anniversary” refletiam separações e experiências pessoais da vida de Ray Romano. As pessoas começavam a ver pelo absurdo e ficavam pela autenticidade.

O especial enfatizou a química duradoura do elenco e o ambiente familiar da série. Patricia Heaton descreveu o reencontro como “muito emocional e comovente”, destacando a surpresa de ver o set reconstruído e a sensação de reunir amigos próximos após tantos anos. Momentos pessoais, como o encontro de Patricia Heaton com o bebé de Madylin Sweeten, que interpretou Ally na série, reforçaram a emoção e nostalgia. Ray Romano, Brad Garrett, Patricia Heaton e Phil Rosenthal refletiram sobre a alegria de trabalhar juntos diariamente e sobre como a série retratava famílias reais, com falhas mas unidas pelo amor.

A segunda parte do especial, foi transmitida a 22 de dezembro de 2025, teve 60 minutos de duração e trouxe material inédito, incluindo entrevistas pré-gravadas com escritores, produtores e convidados, além de cenas cortadas da reunião original. O cenário foi novamente recriado, mantendo a interação do elenco com o ambiente familiar, e os tributos emocionantes aos falecidos continuaram. Phil Rosenthal explicou que a data do especial, embora 29 anos após a estreia da série, baseia-se no momento em que conheceu Romano e escreveu o piloto em 1995.