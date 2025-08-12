Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No texto, a artista diz que, enquanto mãe, não tolera ver as crianças sofrer, independentemente da sua nacionalidade: “As crianças do mundo pertencem a todos”, lembra.

A publicação coincidiu com o aniversário do filho, Rocco. Madonna escreveu que, como presente, o “melhor que lhe pode dar enquanto mãe é pedir a toda a gente que ajude a salvar crianças inocentes apanhadas no fogo cruzado em Gaza”.

Diz ainda não procurar atribuir culpas ou tomar partido, mas agir para impedir que estas crianças morram de fome. Madonna também deixa umas palavras para as mães dos reféns, cujas libertações reza para ver concretizadas

Na legenda, a artista americana apela às doações para organizações como World Central Kitchen, Women Wage Peace e Women of the Sun, e, dirigindo-se diretamente ao Papa Leão XIV, pede-lhe que confirme a sua visita à Palestina.

Tal como acontecia no mandato do Papa Francisco, Leão XIV tem-se posicionado firmemente em defesa da população de Gaza. No final do Jubileu dos Jovens em Roma, apelou à paz, dizendo que “os conflitos não se resolvem com armas, mas com diálogo” e manifestando solidariedade com os jovens de Gaza, da Ucrânia e de todas as terras assoladas por guerra, refere o Jornal de Notícias.

No final de julho, voltou a pedir um cessar-fogo imediato, a libertação dos reféns nas mãos do Hamas e “a entrada adequada de ajuda humanitária” em Gaza com urgência.

Para Madonna, o pedido é urgente: "Já não há mais tempo a perder".