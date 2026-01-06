Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Emmanuel Macron sublinhou que a França, em coordenação com os Estados Unidos, continuará a focar-se no futuro próspero da Ucrânia e a acelerar os trabalhos em curso para apoiar o país:

“Continuaremos a apoiar a Ucrânia perante todos os desafios atuais e os civis que são continuamente alvo de ataques russos.”

Entretanto, o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou que o Reino Unido participará no mecanismo de monitorização e verificação do cessar-fogo liderado pelos EUA. Além disso, o Reino Unido e a França irão estabelecer centros militares na Ucrânia caso seja alcançado um acordo de paz com a Rússia.

Keir Starmer afirmou ainda: “Putin não está disposto a mostrar paz. Manteremos a pressão sobre a Rússia, incluindo a implementação de novas medidas sobre o comércio de petróleo e operadores de frotas sombra que apoiam o regime russo.”

Jared Kushner, enviado especial dos EUA, afirma que isto não quer dizer que há paz, mas é um passo, agradecendo ao presidente Emmanuel Macron pela reunião.

