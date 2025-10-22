Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O tempo de reposição poderá ser superior a 15 minutos. Agradecemos a sua compreensão", referem.

Segundo fonte da Proteção Civil, contactada pelo 24notícias, tratou-se de um passageiro que terá caído na via na estação de Arroios.

Fonte da PSP confirmou também que o passageiro em questão terá sido eletrocutado.

A Estação de Alvalade encontra-se neste momento fechada no sentido do Cais do Sodré.

