Lisboa continua a liderar os salários em Portugal, embora o aumento médio nacional tenha sido moderado, situando-se nos 3,5% em 2025, com previsão de 3,4% para 2026, de acordo com um estudo da consultora WTW.

Quase metade das empresas reduziu o orçamento salarial face ao ano anterior, refletindo prudência perante a incerteza económica e a possibilidade de recessão. Lisboa mantém-se como o mercado mais competitivo, enquanto regiões como Alentejo, Algarve e Ilhas apresentam salários cerca de 25% abaixo da média da capital; Porto 7% abaixo; e Braga e Viana do Castelo 15% abaixo.

Os aumentos médios para colaboradores que mantiveram a mesma função variam entre 2% e 6%, sendo maiores em posições operacionais e de suporte, e por promoção destacam-se setores como Tecnologia, Media & Gaming, com aumentos até 10%, e Retalho, com cerca de 9%.

A escassez de competências reforça a importância do desenvolvimento profissional, da flexibilidade laboral e dos pacotes de benefícios, com 45% dos colaboradores a considerar os benefícios um fator principal para permanecer na empresa; os mais comuns incluem seguro de saúde e transporte, wellbeing e seguros de risco.

Apesar de mulheres em funções de menor responsabilidade ganharem em média 3% a 4% mais que os homens, nas posições de liderança a desigualdade estrutural persiste a favor dos homens, tornando a transparência e equidade salarial prioridades legais e estratégicas.