O mercado português demonstra maturidade e ajustamento, focando-se na retenção de talento especializado, equidade e otimização de recursos, com Lisboa a manter-se como epicentro das remunerações mais competitivas.
