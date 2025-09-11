Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A decisão surge no âmbito do conjunto de medidas aprovadas pelo executivo municipal, que incluem também a criação de um Fundo Municipal de Apoio às vítimas e familiares.

O presidente da autarquia, Carlos Moedas, sublinhou, em comunicado, a importância de garantir respostas rápidas à tragédia, mas também de preparar o futuro do equipamento.“Para além de todas as respostas que exigimos em relação a esta tragédia, e que queremos que sejam apuradas no mais curto espaço de tempo possível, temos também de olhar para a frente e assumir desde já a liderança com novas soluções para o futuro Elevador da Glória”, afirmou.

A nova equipa contará com representantes de algumas das principais instituições nacionais:

Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) : Luís Oliveira, diretor do Departamento de Estruturas, e João Viegas, diretor do Centro de Instrumentação Científica e Tecnologias de Informação.

Ordem dos Engenheiros : Ricardo da Cunha Reis, presidente do Colégio de Engenharia e Qualidade, e Manuel Tender, coordenador do grupo de Segurança no Trabalho.

Instituto Superior Técnico: Jorge Ambrósio, professor catedrático especialista em mecânica estrutural e computacional.

A Câmara e a CARRIS garantem que é prioridade restabelecer a normalidade com a maior brevidade possível, sem descurar a preservação do património histórico e cultural representado pelo Elevador da Glória.

A primeira reunião da Equipa de Missão com o presidente da autarquia está prevista para a próxima semana.