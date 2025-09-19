Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fundado em 2010, o projeto Just a Change, obteve o nome das exibições musicais que os fundadores, um grupo de amigos universitários, fazia na baixa lisboeta. Ao abordar turistas costumava pedir Just a Change (Só uma moeda, em tradução livre). A associação já recuperou mais de 600 casas em todo o país, com o apoio de 26 mil voluntários e com 14 mil beneficiários. No entanto, este verão a associação sentiu pela primeira vez um desfasamento: havia mais pedidos de ajuda e casas sinalizadas do que voluntários disponíveis.

Mariana Borges, responsável de comunicação e marketing da associação, falou com o 24notícias e confirmou a diminuição de voluntários. Para inverter a tendência, a Just a Change está a reformular os programas de voluntariado e a fazer uma reflexão interna. Ainda assim, a associação deixa o alerta: sem voluntários, muitas casas continuarão à espera da mudança.

Os programas da Just a Change, que incluem iniciativas em contexto urbano e os conhecidos camps de verão onde equipas de jovens universitários dedicam vários dias a obras de recuperação, dependem de uma rede alargada de voluntários.

Apesar das dificuldades, a associação mantém o foco no seu objetivo: combater a pobreza habitacional, que afeta cerca de 650 mil pessoas em Portugal. As obras vão desde pequenas reparações até intervenções estruturais, como o isolamento térmico ou substituição de telhados, sempre em articulação com as famílias beneficiárias, que permanecem envolvidas ao longo do processo.

"Cada casa recuperada significa uma vida transformada. Muitas vezes, ao viverem em condições dignas, os beneficiários ganham confiança para procurar emprego ou retomar projetos pessoais", sublinha Mariana Borges.

Para ser voluntário basta ter 18 ou mais anos e preencher o formulário no site do Just a Change. A inscrição são cinco euros e inclui t-shirt, seguro, ferramentas e equipamento de proteção. Neste momento as inscrições estão abertas em Lisboa, Minho e Porto.

