A iniciativa recorda as primeiras eleições livres e com sufrágio universal realizadas a 25 de abril de 1975, oferecendo uma experiência imersiva sobre este período histórico. A inauguração terá lugar a 20 de novembro, com a presença de Maria Inácia Rezola, Comissária das Comemorações, e Margarida Mendes Silva, Vereadora da Cultura da Câmara de Coimbra, sendo a entrada gratuita.

A exposição, já apresentada em Lisboa na Fundação Calouste Gulbenkian, integra material audiovisual, fotografias, recortes de imprensa e documentos que retratam o período antes, durante e após as eleições. Conta com curadoria da cineasta Catarina Vasconcelos e do politólogo Pedro Magalhães, e inclui um documentário de Cláudia Varejão, produzido pela TERRATREME, com apoio do Programa Democracia e Sociedade Civil da Fundação Calouste Gulbenkian.

Organizada em seis núcleos temáticos, a mostra percorre a história eleitoral em Portugal, destacando o direito ao voto antes do 25 de Abril, a promessa de eleições pelo Movimento das Forças Armadas, o esforço para concretizar o sufrágio livre, os dilemas e conflitos que quase adiaram o ato eleitoral, a mobilização política durante a campanha e os acontecimentos do dia da votação, incluindo a contagem dos votos e a noite eleitoral transmitida pela RTP.

A exposição pretende promover o conhecimento da história recente do país, com especial atenção aos jovens e professores, disponibilizando conteúdos históricos de acesso livre no site das Comemorações (50anos25abril.pt). As Comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, iniciadas em 2022, prolongam-se até 2026, abordando temas como descolonização, democratização e desenvolvimento, reforçando a memória e a relevância da revolução na construção da democracia em Portugal.

