Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem de 25 anos foi apanhado em flagrante a destruir um carro da PSP no comando distrital de Bragança, na tarde de sexta-feira, avançou fonte oficial à Lusa, no Notícias ao Minuto.

O suspeito entrou no recinto da polícia e dirigiu-se ao estacionamento onde estavam estacionadas as viaturas, lançando várias pedras contra um dos carros, que resultaram na quebra do para-brisas.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Apesar de um agente da PSP ter percebido a entrada do homem, já não foi possível impedir a ação.

O suspeito foi detido de imediato e, após os trâmites legais, libertado, tendo sido notificado para comparecer nesta segunda-feira no Tribunal Judicial de Bragança, onde serão aplicadas as medidas de coação correspondentes.