A ação foi desenvolvida no passado dia 21 de outubro, pelo Posto Territorial de Campo Maior, no âmbito de uma operação de patrulhamento. Durante a ação, os militares da Guarda detetaram o suspeito nas imediações de uma máquina multibanco, exibindo um comportamento considerado suspeito.

Após a abordagem, foram realizadas diligências que permitiram confirmar que o indivíduo havia consumado uma burla através da aplicação MB Way, uma plataforma de pagamentos móveis frequentemente associada a esquemas fraudulentos.

Na operação, a GNR apreendeu 560 euros em numerário e um telemóvel.

O suspeito foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Elvas.

