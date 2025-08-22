Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A detenção ocorreu no âmbito de uma ação de patrulhamento, durante a qual os militares da Guarda abordaram o condutor de um motociclo que apresentou comportamento suspeito e sinais de nervosismo, avança a GNR em comunicado.

Após a revista pessoal de segurança, foi encontrado em posse do suspeito produto estupefaciente e uma quantia significativa em dinheiro.

No total, foram apreendidas 994 doses de canábis em forma de resina, 1 155 euros em numerário e um telemóvel.

O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Setúbal, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações três vezes por semana num posto da sua área de residência.