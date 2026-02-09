Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

FC Porto e Sporting CP mantém-se separados por quatro pontos na liderança da I Liga. Com o empate no Estádio do Dragão, o Porto tem agora 56 pontos, contra 52 pontos do Sporting.

O primeiro golo da partida surgiu aos 77 minutos, depois de várias tentativas, Seko Fofana conseguiu bater Rui Silva.

Já o empate, surgiu aos 90+8, quando Luis Suárez conseguiu levar o esférico a balançar as redes defendidas por Diogo Costa numa grande penalidade, mas só na recarga, pois o guardião do Porto defendeu o primeiro remate do colombiano.

A vitória do SL Benfica diante do Alverca por 2-1 faz com que os 'encarnados' recuperem dois pontos em relação aos rivais, estando agora a três do Sporting e a sete do FC Porto.

