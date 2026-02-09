Num requerimento que deu hoje entrada no parlamento, os deputados apresentam um conjunto de perguntas sobre o encerramento da Estrada Nacional (EN) 378 junto ao Porto de Abrigo de Sesimbra, no distrito de Setúbal, decretado na quarta-feira, bem como “a insuficiência estrutural dos acessos ao Porto de Sesimbra”, infraestrutura que classificam como estratégica para a economia regional e nacional.

A via de acesso ao Porto de Abrigo de Sesimbra está totalmente cortada a todos os veículos e pessoas até nova avaliação da Infraestruturas de Portugal, que deverá ocorrer na terça-feira.

Os deputados socialistas explicam que o Porto de Sesimbra é o primeiro porto nacional em volume de pescado e o segundo em valor, desempenhando um papel relevante na náutica de recreio e nos desportos náuticos.

Contudo, salientam, “continua dependente de um único acesso rodoviário, a EN378, cuja fragilidade voltou a ser exposta com o encerramento determinado no dia 4 de fevereiro, após avaliação técnica da Infraestruturas de Portugal, da Proteção Civil e dos serviços daquela autarquia”.

