A proposta, subscrita em conjunto por Carneiro e César, será discutida no domingo, durante a reunião da Comissão Nacional marcada para Penafiel.

De acordo com a mesma fonte citada pela Lusa, a intenção dos dois dirigentes é garantir uma posição unificada do partido em torno da candidatura de Seguro, evitando divisões internas num momento político considerado decisivo para o PS.

António José Seguro, antigo líder socialista, tem vindo a reunir apoios dentro e fora do partido desde que anunciou a sua disponibilidade para concorrer a Belém.

