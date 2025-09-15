Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O processo foi confirmado pelo Tribunal de Sintra após o debate instrutório realizado a 5 de setembro, no qual a defesa do arguido, de 62 anos, procurava evitar a ida a julgamento alegando falta de provas. José Castelo Branco, que se encontra em Nova Iorque, não esteve presente na sessão.

De acordo com o despacho judicial citado pelo Correio da Manhã, o tribunal considerou credível o testemunho de Betty Grafstein, de 96 anos, sublinhando que a empresária estava “lúcida, orientada e com memória ativa” quando foi ouvida. Além do relato da vítima, foram incluídos nos autos relatórios médicos que comprovam lesões sofridas, considerados determinantes para o avanço do caso.

O crime de violência doméstica é punível em Portugal com pena de prisão de um a cinco anos. Apesar da decisão judicial, José Castelo Branco continua a negar todas as acusações.

O jornal acrescenta ainda que Betty Grafstein manifestou vontade de depor em julgamento, o que poderá acelerar a tramitação processual devido à sua idade avançada.

Atualmente, tanto a vítima como o arguido estão nos Estados Unidos.

