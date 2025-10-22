Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O deputado do Livre Jorge Pinto vai candidatar-se às eleições presidenciais de janeiro de 2026, confirmou o próprio à agência Lusa. A decisão foi comunicada numa mensagem enviada esta terça-feira aos militantes e apoiantes do partido liderado por Rui Tavares e Isabel Mendes Lopes.

“Quero com esta candidatura continuar a contribuir para que o Livre seja o partido das utopias concretas. E há tanto que podemos fazer”, escreveu Jorge Pinto, apelando ao apoio interno do partido depois de ter sido noticiado que o Livre deverá apresentar um candidato próprio em vez de apoiar figuras já conhecidas à esquerda, como António José Seguro, Catarina Martins ou António Filipe.

Na mensagem, o deputado eleito pelo círculo do Porto defende que o mundo vive “uma nova realidade” cujas consequências se farão sentir nas próximas décadas. Critica a atual maioria de direita com a extrema-direita e acusa o Governo PSD/CDS-PP de “aprofundar os problemas nos pilares centrais do Estado Social”, destacando as dificuldades na habitação e o “desinteresse na educação e ciência”.

Jorge Pinto considera que Portugal deve assumir um papel de liderança na afirmação dos direitos humanos, do feminismo, da luta antirracista e da transição ecológica, defendendo uma “voz autónoma” no seio da União Europeia. O projeto europeu, sublinha, “tem de continuar a ser um projeto de paz — não de capitulação dos mais fracos, mas de paz justa”.

O candidato, de 38 anos, é natural de Amarante e formado em Engenharia do Ambiente. Doutorado em Filosofia Social e Política, é autor de livros como Rendimento Básico Incondicional – Uma Defesa da Liberdade (2019) e A Liberdade dos Futuros, onde defende políticas de autonomia e sustentabilidade.

