O movimento, lançado a 25 de junho, mobilizou centenas de voluntários ao longo de 53 dias, com cerca de 80 ações de rua em mercados, praças e bairros, num contacto direto com milhares de cidadãos. “O sinal é claro: Cascais quer mudar”, refere a candidatura.

As listas destacam-se por dois compromissos assumidos como raros no panorama político: a ausência de repetição de nomes entre órgãos — com 172 candidatos distintos — e uma paridade quase perfeita (52% homens e 48% mulheres).

Na corrida à Câmara Municipal, João Maria Jonet apresenta uma equipa com experiência comprovada fora da vida partidária. Entre os nomes em destaque estão:

  • António Castro Henriques (gestor, ex-administrador do BCP durante 12 anos),
  • Ana Clara Justino (ex-vereadora da Cultura e Educação em Cascais),
  • Diogo Capucho (arquiteto),
  • Adriana Reais Pinto (especialista em energia e água, administradora não-executiva da Águas do Tejo Atlântico e ex-assessora governamental),
  • António Lourenço (economista, auditor e ex-assessor económico sénior do Parlamento entre 1989 e 2023),
  • Inês Brandão (curadora premiada e responsável pela mediação cultural e digital no Museu Calouste Gulbenkian).

Lista completa:

1

João Maria Sousa Alvim Jonet

Consultor

2

António Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques

Gestor e Ex-Administrador do Millennium BCP

3

Ana Clara Rocha de Sousa Justino

Ex-Vereadora da Educação e da Cultura

4

António Diogo Salema Ramalho

Arquiteto e Ex-Diretor Municipal do Planeamento do

d’Orey Capucho

Território e Urbanismo

5

Adriana Magalhães Ribeiro Reais Pinto

Administradora das Águas Tejo e Adjunta nos XXI, XXII e XXIII Governos Constitucionais

6

António Joaquim Pereira Curvo Lourenço

Economista e Consultor para Organizações Internacionais

7

Maria Ines de Sousa Fialho de Pinho Brandao

Museóloga e Professora Universitária

8

Gonçalo Maria de Faria Gonçalves de Andrade

Arquiteto

9

Cristina Isabel Morgado Quelho

Diretora na Fundação Calouste Gulbenkian

10

Isabel Maria Cordeiro Botelho Leal

Conselheira Missão de Portugal em Genebra e Secretária de Estado no XXI Governo Constitucional

11

Nuno Pedro Collares Pereira Galvão Telles

Presidente do Conselho de Administração da Morais Leitão

SUP1

Carolina de Portugal Costa Lopes da Silva

Arquiteta

SUP2

Salvador de Viterbo Pitta Borba Gouveia

Gestor

SUP3

Ana Paula Dias Patrício da Cruz

Assistente Técnica

SUP4

José Manuel Pessoa de Amorim Durão

Advogado

Para a Assembleia Municipal, Leonel Gomes Cá é cabeça de lista: cascaense, advogado associado na Andersen (Iberia) e cofundador do projeto de literacia jurídica “Há Direito”.

Lista de candidatos a Assembleia Municipal de Cascais:

1

Leonel Domingos Gomes Cá

Advogado e Fundador do Projeto Há Direito

2

Maria da Luz Pereira da Cruz Cardoso

Gestora e Ex-residente da JSD Cascais

3

Francisco Reboredo Consciência Galvão Lucas

Gestor e Fundador da Associação Socorrer a Linha da Frente

4

Maria Isabel Pereira Fernandes da

Assistente Social

Costa Jorge de Sande e Castro

5

António Maria Fialho Cavaco Goes Saldanha

Ex-Presidente da JP Lisboa

6

Pedro Manuel Regueira Valadas Coriel

Publicitário e Fundador do Movimento Long Live PDG

7

Patricia Susana Santos Ferreira

Advogada e Ex-Deputada Municipal do PSD

8

Jaime Lopo Roque de Pinho Cancella de Abreu

Empresário e Comentador Desportivo

9

Maria Teresa Couto do Nascimento Silva

Assessora Parlamentar do quadro da Assembleia da República

10

Matilde Pereira da Silva Sousa Parracho

Analista Júnior de Investigação Operacional - NATO JALLC

11

Carlos José de Oliveira Brito de Sá

Chefe de Gabinete nos XVII e XVIII Governos Constitucionais

13

Rómulo Valdemar Ribeiro Machado

Advogado e Fundador do PS Cascais

19

Marina Gouveia Pinto Marques da Gama

Fundadora do CDS e CDS Cascais

25

Maria Margarida Pires Martins (Margarida Bessa)

Fadista

SUP01

Ricardo Andrade Cavilhas de Borges de Castro

Conselheiro de Durão Barroso enquanto Primeiro Ministro e Presidente da Comissão Europeia

SUP11

João Carlos Lombo da Silva Cordeiro

Farmacêutico e Ex Candidato do PS à Câmara Municipal de Cascais

Nas freguesias, os candidatos a Presidentes de Junta são nomeadamente: Verónica Baptista (Alcabideche), Nuno Quartin (Cascais e Estoril), José Aranda da Silva (Carcavelos e Parede; referência na saúde pública e fundador do Livre) e Nuno Costa Alemão (São Domingos de Rana).

Marina Marques da Gama e João Sande e Castro (CDS), Rómulo Machado (PS) e, no PSD, Margarida da Luz Cardoso, Patrícia Santos Ferreira e Rui Ribeiro, além de João Cordeiro (caniddato independente apoiado pelo PS em 2013 e empresário do concelho) e Ricardo Borges de Castro (ex-conselheiro de José Manuel Durão Barroso no Governo e na Comissão Europeia), são outros nomes apontados.

Em comunicado João Maria Jonet sublinha que: “Este movimento juntou pessoas de origens diferentes com um propósito comum: governar melhor e prestar contas. Somos a única candidatura da oposição com hipótese de disputar a vitória e abrir um ciclo mais transparente, mais próximo e mais exigente.”