O movimento, lançado a 25 de junho, mobilizou centenas de voluntários ao longo de 53 dias, com cerca de 80 ações de rua em mercados, praças e bairros, num contacto direto com milhares de cidadãos. “O sinal é claro: Cascais quer mudar”, refere a candidatura.
As listas destacam-se por dois compromissos assumidos como raros no panorama político: a ausência de repetição de nomes entre órgãos — com 172 candidatos distintos — e uma paridade quase perfeita (52% homens e 48% mulheres).
Na corrida à Câmara Municipal, João Maria Jonet apresenta uma equipa com experiência comprovada fora da vida partidária. Entre os nomes em destaque estão:
- António Castro Henriques (gestor, ex-administrador do BCP durante 12 anos),
- Ana Clara Justino (ex-vereadora da Cultura e Educação em Cascais),
- Diogo Capucho (arquiteto),
- Adriana Reais Pinto (especialista em energia e água, administradora não-executiva da Águas do Tejo Atlântico e ex-assessora governamental),
- António Lourenço (economista, auditor e ex-assessor económico sénior do Parlamento entre 1989 e 2023),
- Inês Brandão (curadora premiada e responsável pela mediação cultural e digital no Museu Calouste Gulbenkian).
Lista completa:
1
João Maria Sousa Alvim Jonet
Consultor
2
António Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques
Gestor e Ex-Administrador do Millennium BCP
3
Ana Clara Rocha de Sousa Justino
Ex-Vereadora da Educação e da Cultura
4
António Diogo Salema Ramalho
Arquiteto e Ex-Diretor Municipal do Planeamento do
d’Orey Capucho
Território e Urbanismo
5
Adriana Magalhães Ribeiro Reais Pinto
Administradora das Águas Tejo e Adjunta nos XXI, XXII e XXIII Governos Constitucionais
6
António Joaquim Pereira Curvo Lourenço
Economista e Consultor para Organizações Internacionais
7
Maria Ines de Sousa Fialho de Pinho Brandao
Museóloga e Professora Universitária
8
Gonçalo Maria de Faria Gonçalves de Andrade
Arquiteto
9
Cristina Isabel Morgado Quelho
Diretora na Fundação Calouste Gulbenkian
10
Isabel Maria Cordeiro Botelho Leal
Conselheira Missão de Portugal em Genebra e Secretária de Estado no XXI Governo Constitucional
11
Nuno Pedro Collares Pereira Galvão Telles
Presidente do Conselho de Administração da Morais Leitão
SUP1
Carolina de Portugal Costa Lopes da Silva
Arquiteta
SUP2
Salvador de Viterbo Pitta Borba Gouveia
Gestor
SUP3
Ana Paula Dias Patrício da Cruz
Assistente Técnica
SUP4
José Manuel Pessoa de Amorim Durão
Advogado
Para a Assembleia Municipal, Leonel Gomes Cá é cabeça de lista: cascaense, advogado associado na Andersen (Iberia) e cofundador do projeto de literacia jurídica “Há Direito”.
Lista de candidatos a Assembleia Municipal de Cascais:
1
Leonel Domingos Gomes Cá
Advogado e Fundador do Projeto Há Direito
2
Maria da Luz Pereira da Cruz Cardoso
Gestora e Ex-residente da JSD Cascais
3
Francisco Reboredo Consciência Galvão Lucas
Gestor e Fundador da Associação Socorrer a Linha da Frente
4
Maria Isabel Pereira Fernandes da
Assistente Social
Costa Jorge de Sande e Castro
5
António Maria Fialho Cavaco Goes Saldanha
Ex-Presidente da JP Lisboa
6
Pedro Manuel Regueira Valadas Coriel
Publicitário e Fundador do Movimento Long Live PDG
7
Patricia Susana Santos Ferreira
Advogada e Ex-Deputada Municipal do PSD
8
Jaime Lopo Roque de Pinho Cancella de Abreu
Empresário e Comentador Desportivo
9
Maria Teresa Couto do Nascimento Silva
Assessora Parlamentar do quadro da Assembleia da República
10
Matilde Pereira da Silva Sousa Parracho
Analista Júnior de Investigação Operacional - NATO JALLC
11
Carlos José de Oliveira Brito de Sá
Chefe de Gabinete nos XVII e XVIII Governos Constitucionais
13
Rómulo Valdemar Ribeiro Machado
Advogado e Fundador do PS Cascais
19
Marina Gouveia Pinto Marques da Gama
Fundadora do CDS e CDS Cascais
25
Maria Margarida Pires Martins (Margarida Bessa)
Fadista
SUP01
Ricardo Andrade Cavilhas de Borges de Castro
Conselheiro de Durão Barroso enquanto Primeiro Ministro e Presidente da Comissão Europeia
SUP11
João Carlos Lombo da Silva Cordeiro
Farmacêutico e Ex Candidato do PS à Câmara Municipal de Cascais
Nas freguesias, os candidatos a Presidentes de Junta são nomeadamente: Verónica Baptista (Alcabideche), Nuno Quartin (Cascais e Estoril), José Aranda da Silva (Carcavelos e Parede; referência na saúde pública e fundador do Livre) e Nuno Costa Alemão (São Domingos de Rana).
Marina Marques da Gama e João Sande e Castro (CDS), Rómulo Machado (PS) e, no PSD, Margarida da Luz Cardoso, Patrícia Santos Ferreira e Rui Ribeiro, além de João Cordeiro (caniddato independente apoiado pelo PS em 2013 e empresário do concelho) e Ricardo Borges de Castro (ex-conselheiro de José Manuel Durão Barroso no Governo e na Comissão Europeia), são outros nomes apontados.
Em comunicado João Maria Jonet sublinha que: “Este movimento juntou pessoas de origens diferentes com um propósito comum: governar melhor e prestar contas. Somos a única candidatura da oposição com hipótese de disputar a vitória e abrir um ciclo mais transparente, mais próximo e mais exigente.”
