O movimento, lançado a 25 de junho, mobilizou centenas de voluntários ao longo de 53 dias, com cerca de 80 ações de rua em mercados, praças e bairros, num contacto direto com milhares de cidadãos. “O sinal é claro: Cascais quer mudar”, refere a candidatura.

As listas destacam-se por dois compromissos assumidos como raros no panorama político: a ausência de repetição de nomes entre órgãos — com 172 candidatos distintos — e uma paridade quase perfeita (52% homens e 48% mulheres).

Na corrida à Câmara Municipal, João Maria Jonet apresenta uma equipa com experiência comprovada fora da vida partidária. Entre os nomes em destaque estão:

António Castro Henriques (gestor, ex-administrador do BCP durante 12 anos),

Ana Clara Justino (ex-vereadora da Cultura e Educação em Cascais),

Diogo Capucho (arquiteto),

Adriana Reais Pinto (especialista em energia e água, administradora não-executiva da Águas do Tejo Atlântico e ex-assessora governamental),

António Lourenço (economista, auditor e ex-assessor económico sénior do Parlamento entre 1989 e 2023),

Inês Brandão (curadora premiada e responsável pela mediação cultural e digital no Museu Calouste Gulbenkian).

Lista completa:

1 João Maria Sousa Alvim Jonet Consultor 2 António Manuel Pereira Caldas de Castro Henriques Gestor e Ex-Administrador do Millennium BCP 3 Ana Clara Rocha de Sousa Justino Ex-Vereadora da Educação e da Cultura 4 António Diogo Salema Ramalho Arquiteto e Ex-Diretor Municipal do Planeamento do

d’Orey Capucho Território e Urbanismo 5 Adriana Magalhães Ribeiro Reais Pinto Administradora das Águas Tejo e Adjunta nos XXI, XXII e XXIII Governos Constitucionais 6 António Joaquim Pereira Curvo Lourenço Economista e Consultor para Organizações Internacionais 7 Maria Ines de Sousa Fialho de Pinho Brandao Museóloga e Professora Universitária 8 Gonçalo Maria de Faria Gonçalves de Andrade Arquiteto 9 Cristina Isabel Morgado Quelho Diretora na Fundação Calouste Gulbenkian 10 Isabel Maria Cordeiro Botelho Leal Conselheira Missão de Portugal em Genebra e Secretária de Estado no XXI Governo Constitucional 11 Nuno Pedro Collares Pereira Galvão Telles Presidente do Conselho de Administração da Morais Leitão SUP1 Carolina de Portugal Costa Lopes da Silva Arquiteta SUP2 Salvador de Viterbo Pitta Borba Gouveia Gestor SUP3 Ana Paula Dias Patrício da Cruz Assistente Técnica SUP4 José Manuel Pessoa de Amorim Durão Advogado

Para a Assembleia Municipal, Leonel Gomes Cá é cabeça de lista: cascaense, advogado associado na Andersen (Iberia) e cofundador do projeto de literacia jurídica “Há Direito”.

Lista de candidatos a Assembleia Municipal de Cascais: 1 Leonel Domingos Gomes Cá Advogado e Fundador do Projeto Há Direito 2 Maria da Luz Pereira da Cruz Cardoso Gestora e Ex-residente da JSD Cascais 3 Francisco Reboredo Consciência Galvão Lucas Gestor e Fundador da Associação Socorrer a Linha da Frente 4 Maria Isabel Pereira Fernandes da Assistente Social