Depois de Suzana Garcia ter prometido que já tem plano assegurado com Ministério das Infraestruturas para a erradicação da Cova da Moura, o Ministério das Infraestruturas e Habitação negou a existência de um acordo. Em resposta ao jornal Observador, o ministério explicou que “não acordou qualquer programa relativo à Cova da Moura com a candidatura de Suzana Garcia, nem com qualquer outra candidatura autárquica", mas, não esclareceu se existem conversações no sentido de implementar um plano de demolições na Cova da Moura.
Já Suzana Garcia (PSD) disse agora ao mesmo orgão de comunicação que o projeto está a ser desenvolvido exclusivamente pela sua candidatura e só “será posteriormente apresentado” à tutela.
“O projeto está a ser desenvolvido pela candidatura de Suzana Garcia, com a sua equipa técnica e política, e será posteriormente apresentado ao Ministério das Infraestruturas e Habitação para a coordenação de apoios. Trata-se de uma iniciativa da candidatura, não do executivo municipal nem do Governo central”, esclarece fonte oficial da candidatura autárquica.
Quanto às especificidades do plano que está “em fase de conclusão”, a advogada de 45 anos assume que “o objetivo é acabar definitivamente com as barracas no concelho da Amadora, substituindo-as por habitação digna, integrada na cidade”.
Suzana Garcia avança, com base nos cálculos da equipa técnica que ajuda na elaboração do estudo, que “mais de duas mil famílias serão realojadas”, naquele que promete ser “um dos maiores e melhores estruturados planos de integração urbana da história de Portugal”.
Além de Suzana Garcia, concorrem à Câmara da Amadora o atual presidente, Vítor Ferreira (PS), João Pimenta Lopes (PCP/PEV), Anabela Ferreira (BE), Rui Paulo Sousa (Chega) e Hugo Lourenço (Livre). De recordar que Garcia já tinha concorrido à presidência da Câmara Municipal da Amadora nas eleições autárquicas de 2021,
