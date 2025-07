Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A RTP2 conta hoje, às 23h30, a história do homem movido por uma paixão pelas obras e pela sua terra natal, João de Lacerda tornou-se uma figura central no desenvolvimento do Caramulo. Prosseguiu a visão do pai, Jerónimo de Lacerda, criador de uma povoação-modelo pioneira, com infraestruturas urbanas que antecipavam o futuro: água canalizada, eletricidade própria, rede de esgotos com ETAR, recolha de lixo com incineração e amplas zonas verdes.

Determinante na criação da imagem e reputação da vila, João de Lacerda ergueu o edifício do Museu do Caramulo, fundando a Fundação Abel de Lacerda em memória do irmão. Mas foi a sua inesperada paixão pelos automóveis antigos que o transformaria numa referência nacional e internacional.

O impulso deu-se em 1955, com a aquisição de um Ford T quase em sucata, que restaurou com minúcia. Este foi o ponto de partida da mais prestigiada coleção de automóveis clássicos de Portugal. A ideia de um museu automóvel ganhou forma após uma visita do Presidente Américo Thomaz ao Museu do Caramulo, que o incentivou a expor a coleção. Assim nasceu o Museu Automóvel do Caramulo, inaugurado em 1970.

Perfeccionista e meticuloso, João de Lacerda reconstruiu cada veículo com fidelidade histórica. Participou, com os seus carros, em algumas das provas mais prestigiadas do mundo – como as Mille Miglia, o Rallye Monte-Carlo, o London-Brighton e a Louis Vuitton China Run –, acumulando prémios e reforçando o prestígio do museu além-fronteiras.

A sua energia e dedicação não se esgotaram no museu. Nos anos seguintes, dedicou-se a outras atividades empresariais: explorou negócios florestais e, mais tarde, a avicultura. Uma das antigas câmaras frigoríficas da exploração de ovos da família viria a dar lugar ao Caramulo Experience Center, inaugurado décadas mais tarde por descendentes, com oficina de restauro de clássicos, espaço para eventos e um novo núcleo museológico.

Em 2025, por ocasião do centenário do seu nascimento, o Museu do Caramulo e a RTP2 estreiam o documentário "João de Lacerda: O Colecionador Visionário", que dá continuidade ao registo biográfico iniciado com o filme sobre o irmão, "Abel de Lacerda: O Colecionador Utópico". Com testemunhos de médicos, gestores, historiadores e jornalistas, o filme presta homenagem ao homem que, com paixão e visão, fez do Caramulo uma referência cultural e museológica nacional.

João de Lacerda morreu em 2003. A sua vida é indissociável do património do Caramulo, da preservação da memória automóvel e da crença inabalável no valor do progresso aliado à história. Se o seu pai criou o Caramulo, foi João de Lacerda quem o deu a conhecer ao mundo.