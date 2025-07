O projeto “RE-C04-i02 – Património Cultural” alocou parte do investimento na valorização das infraestruturas do CCB, com prazo estabelecido até até 30 de junho de 2026.

Este valor corresponde ao apoio integral elegível e, segundo o planeamento, será destinado a intervenções que promovem a eficiência energética, a modernização tecnológica e a salvaguarda do património cultural edificado.

“Este é um momento de grande significado para a Fundação Centro Cultural de Belém. A obtenção deste financiamento confirma o reconhecimento da importância do nosso trabalho e do valor patrimonial do CCB. Com estas intervenções, damos resposta a necessidades há muito identificadas pelas nossas equipas, assegurando que o CCB permanece à altura da sua missão cultural, institucional e cívica, com os níveis de qualidade, conforto e inovação que o público e os nossos parceiros exigem e merecem”, refere Nuno Vassallo e Silva, Presidente do Conselho de Administração do CCB, em comunicado.

A sustentabilidade ambiental e a transição digital estão no centro das preocupações deste projeto que, na candidatura ao financiamento, procurou reafirmar o CCB como "espaço de criação, fruição e preservação cultural" de referência na cultura e património do país.

Além do investimento na estrutura técnica, a Fundação quer servir-se deste apoio para projetar o nome do CCB, assegurando melhores condições para o acolhimento de artistas, públicos e parceiros institucionais, nacionais e internacionais.