"Perante a circulação de informações falsas, designadamente nas redes sociais, importa esclarecer que o Governo não vai proceder a qualquer aumento do IUC [Imposto Único de Circulação] para veículos anteriores ou posteriores a 2007", salienta um esclarecimento divulgado pelo Ministério das Finanças.

Para o Ministério das Finanças, com esta mudança "facilita-se o cumprimento voluntário, reduz-se o risco de esquecimentos e evita-se a aplicação de coimas". Assim, insiste, "não só não haverá qualquer aumento do IUC como esta medida vai aliviar o esforço financeiro, especialmente para famílias com mais do que um veículo".

Na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026) entregue pelo Governo na Assembleia da República, o Governo propõe manter o adicional que já se encontra em vigor para o IUC.

O que vai mudar?

Até agora, o IUC tinha de ser pago de uma só vez, consoante o mês da matrícula dos veículos. A partir de 2026, o pagamento até 100 euros passará a ser feito até ao final de fevereiro, sendo desdobrado em duas prestações, pagas em fevereiro e outubro, quando supera os 100 euros.

O imposto deverá ser pago por "quem for o proprietário da viatura a 31 de dezembro" do ano anterior, à semelhança do que acontece com o pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

Como pagar o IUC?

Para proceder ao pagamento do IUC deve-se emitir o Documento Único de Cobrança (DUC) no Portal das Finanças.

Para emitir é necessário DUC, seguir os seguintes passos: