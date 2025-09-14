Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A vítima foi transportada de urgência para o Policlinico Umberto I, em código vermelho, devido a múltiplas fraturas faciais, e foi submetida a intervenção cirúrgica. O estado de saúde é grave, mas a criança não corre perigo de vida, segundo o Corriere della Sera.

A polícia interveio imediatamente após o alerta recebido através do 112. Os três menores envolvidos foram identificados poucos minutos depois do ataque, que terá ocorrido por motivos ainda em investigação durante a festa.

Por serem menores de 14 anos, os agressores não são criminalmente imputáveis, mas a polícia enviou uma relação à Procuradoria para os Menores para avaliar possíveis medidas. Também estão a ser verificadas responsabilidades dos pais, nomeadamente se estavam presentes no parque durante a agressão.

Em Roma têm caso crescido os ataques de grupos de crianças e adolescentes.

