Estão cortados troços da EN 113 (Leiria), EN 236 e EN 344 (Coimbra), EN 230 (Castelo Branco e Guarda), EN 231 e EN 233 (Guarda) e EN 202 (Viana do Castelo), afetando várias localidades.

A GNR reforçou o patrulhamento no terreno, recorrendo a diferentes meios, incluindo vigilância com drones, para garantir a segurança de pessoas e bens e apoiar na deteção precoce de focos de incêndio.

Em email enviado às redações recorda ainda que as queimas e queimadas são uma das principais causas de incêndios em Portugal e apela à população para não se deslocar às zonas afetadas, seguir as orientações das autoridades e ligar 112 em caso de emergência.

No âmbito da situação de alerta em vigor, mantêm-se proibidos o acesso a espaços florestais, a realização de queimadas e queimas, o uso de maquinaria em áreas rurais (exceto no combate aos incêndios) e a utilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos.