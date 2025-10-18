Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado citado pela Sky News, o gabinete referiu que “a reabertura da passagem será considerada com base na forma como o Hamas cumpre a sua parte no regresso dos reféns mortos e na implementação do quadro acordado”.

A decisão surge pouco depois de a embaixada palestiniana no Egito ter anunciado que a fronteira entre Gaza e o Egito reabriria na segunda-feira para permitir a entrada de palestinianos que procuravam regressar a Gaza. Com a nova indicação israelita, é agora incerto se essa reabertura se concretizará.

A passagem de Rafah é um ponto estratégico crucial para a entrada de ajuda humanitária e a saída de civis da Faixa de Gaza, sendo o único ponto de travessia que não se encontra sob controlo exclusivo de Israel.

