Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O galardão, no valor de 3.000 euros, homenageia Maria de Fátima Espírito Santo Coelho, antiga diretora do Departamento de Meteorologia e Geofísica do Instituto, que dedicou cerca de quatro décadas de carreira ao IPMA.

A primeira edição do prémio conta com um júri de reconhecido mérito científico, presidido por Isabel Trigo (IPMA) e composto por Pedro Matos Soares (Instituto Dom Luís), Rui Salgado (Universidade de Évora), Carlos da Câmara (Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa) e Alexandre Ramos (Universidade de Karlsruhe).

As candidaturas decorrem entre 15 de setembro e 31 de outubro, estando abertas a trabalhos originais em português e/ou inglês. Os regulamentos e formulários necessários já se encontram disponíveis no site do IPMA.

Segundo o Instituto, o objetivo é incentivar a investigação e reconhecer o contributo dos jovens cientistas para o avanço do conhecimento sobre fenómenos meteorológicos e climáticos, em linha com a missão de Fátima Espírito Santo ao longo da sua carreira.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.