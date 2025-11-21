Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em comunicado, foi revelado que as embarcações estavam a cerca de mil milhas náuticas (aproximadamente 1852 quilómetros) de Lisboa.

A investigação coordenada pela Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ iniciou-se com base em informação remetida pelo Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N), a qual dava conta de "um possível transporte de produto estupefaciente, por via marítima, que se encontrava já em curso com destino à Europa, nomeadamente a território nacional".

Provenientes da América do Sul, as embarcações "transportavam uma quantidade substancial de produto estupefaciente, que terá sido carregada ao largo da costa do Brasil", revela o comunicado.

Esta investigação a colaboração da Polícia Federal do Brasil, da Agência DEA (Drug Enforcement Administration, dos EUA), da JIATF West (Joint Interagency Task Force West, dos EUA) e da NCA (National Crime Agency, do Reino Unido).

